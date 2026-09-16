Для третьего фигуранта дела о покушении на Аксёнова запросили 22 года тюрьмы

Гособвинение потребовало приговорить Владимира Ананьева*, третьего фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.

«Гособвинение запросило 22 года строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом 650 000 рублей», — рассказали в суде.

Требование прокурор озвучил во время прений сторон.

Дела Ананьева*, Владимира Боднаря* и Оксаны Шевченко* поступили в Южный окружной военный суд в феврале 2025 года. Двум другим фигурантам приговоры уже вынесены: Боднарь получил 13 лет лишения свободы, Шевченко — 10 лет, пишет ТАСС.

Напомним, что Федеральная служба безопасности пресекла попытку покушения на Сергея Аксёнова в 2023 году. Завербованный СБУ человек должен был взорвать автомобиль главы Крыма. Злоумышленник был пойман в момент, когда забирал бомбу из тайника.

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