Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 12:51

Для третьего фигуранта дела о покушении на Аксёнова запросили 22 года тюрьмы

Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

Гособвинение потребовало приговорить Владимира Ананьева*, третьего фигуранта дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда.

«Гособвинение запросило 22 года строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом 650 000 рублей», — рассказали в суде.

Требование прокурор озвучил во время прений сторон.

Дела Ананьева*, Владимира Боднаря* и Оксаны Шевченко* поступили в Южный окружной военный суд в феврале 2025 года. Двум другим фигурантам приговоры уже вынесены: Боднарь получил 13 лет лишения свободы, Шевченко — 10 лет, пишет ТАСС.

Аксёнов устроил разнос «Крымэнерго» и уволил гендиректора
Аксёнов устроил разнос «Крымэнерго» и уволил гендиректора

Напомним, что Федеральная служба безопасности пресекла попытку покушения на Сергея Аксёнова в 2023 году. Завербованный СБУ человек должен был взорвать автомобиль главы Крыма. Злоумышленник был пойман в момент, когда забирал бомбу из тайника.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Криминал
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar