«Думал, не поймают»: Забайкалец польстился на куш от СБУ и пошёл жечь избирательный штаб

Финансовая выгода толкнула жителя Забайкальского края на сотрудничество с врагом. Мужчина признался на допросе, что согласился устроить теракт в период избирательной кампании исключительно ради крупного материального вознаграждения.

Поиски заработка привели жителя Краснокаменска к дистанционному вербовщику. Сначала тот давал безобидные поручения по фотофиксации административных зданий и районного комиссариата, исправно оплачивая снимки.

Вскоре запросы нанимателя возросли. Накануне голосования забайкальцу приказали изготовить горючую смесь и спалить региональное представительство парламентской фракции. За эту диверсию заказчик гарантировал внушительный куш.

«Сначала предлагал мне делать фотографии военкоматов, администрации. А потом уже в сентябре, по-моему, в начале сентября, он мне сказал, что будут выборы и надо поджечь этот штаб. Предложил деньги хорошие. Я согласился. Думал, что не поймают», — объяснил злоумышленник свое решение.

План реализовать не удалось: оперативники контрразведки вовремя схватили исполнителя вместе с сообщником. Оба гражданина вели подрывную деятельность под контролем неприятельских эмиссаров.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия. Правоохранители выясняют полный круг контактов задержанных лиц и вскрывают схемы финансирования провокаций.

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух подозреваемых в Забайкалье.По данным ведомства, одного из них завербовали сотрудники СБУ. Житель Краснокаменска передавал кураторам сведения о предвыборной кампании, фотографии органов власти и военкомата. Кроме того, ему поручили поджечь местное отделение политической партии с помощью самодельной зажигательной смеси.

Также Life.ru рассказывал о разоблачении женщины, проникшей в состав участковой избирательной комиссии. По версии ФСБ, она действовала по указанию представителя террористической организации «Легион «Свобода России»*, связанной с СБУ. Подозреваемая должна была добывать образцы бюллетеней, собирать агитационные материалы и сведения о мероприятиях кандидатов, а также участвовать в фальсификации результатов голосования.

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