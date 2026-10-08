Шпионка Киева пролезла в избирательную комиссию Забайкалья ради провокаций, но была поймана

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании участницы агентурной сети, которая сумела проникнуть в состав одной из участковых избирательных комиссий Забайкальского края. Гражданка действовала по прямому указанию зарубежных координаторов и намеревалась организовать масштабные провокации в ходе выборов депутатов Государственной думы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий контрразведчики выяснили, что подозреваемая была завербована представителями подконтрольной Службе безопасности Украины террористической структуры «Легион „Свобода России“*». Пользуясь служебным положением члена УИК, женщина выполняла комплексные шпионские задачи.

«Установлено, что жительница региона по заданию представителя запрещенной на территории России террористической организации „Легион „Свобода России“*, подконтрольной Службе безопасности Украины, вошла в состав участковой комиссии одного из избирательных участков региона. Куратор дал ей задание по добыванию образцов бюллетеней и агитационных материалов, сбору и передаче информации о подготовке к выборам, проводимых политическими партиями и кандидатами мероприятиях, а также по фальсификации результатов избирательного процесса», — подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Злоумышленница фиксировала внутренние процессы подготовки к электоральной кампании, передавала кураторам отчёты о деятельности кандидатов и политических партий, а также передавала образцы официальных документов голосования. Финальным этапом её работы должна была стать прямая фальсификация итогов волеизъявления граждан.

Враждебная деятельность внедренного агента была своевременно локализована сотрудниками органов безопасности. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия, направленные на привлечение фигурантки к ответственности в рамках уголовного законодательства.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли враждебную деятельность двух граждан в Забайкальском крае. Фигуранты действовали по указанию спецслужб киевского режима и рассчитывали сорвать стабильный ход избирательной кампании перед выборами в Государственную думу девятого созыва.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.