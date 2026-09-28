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Опубликовано 28 сентября, 18:44

Путин заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Попытки сорвать избирательную кампанию и вмешаться во внутренние дела России провалились. В ходе встречи с лидерами парламентских партий в Кремле президент Владимир Путин заявил, что россияне смогли защитить своё право самостоятельно определять будущее страны.

«Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наши внутренние дела полностью провалились. Известно, что такие поползновения, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб, планировались и предпринимались. Но наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее», — сказал Путин.

Президент выступил с этим заявлением на встрече с руководителями политических партий, которые получили места в Государственной думе по итогам выборов.

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Путин пообещал помощь семьям погибших при атаках во время выборов в приграничье

На той же встрече Путин заявил, что Россию невозможно запугать и победить. По его словам, попытки помешать голосованию не повлияли на участие россиян в выборах. Люди продолжали приходить на избирательные участки, несмотря на сохранявшиеся угрозы.

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Лия Мурадьян
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