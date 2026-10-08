ФСБ показала кадры задержания готовивших провокации на выборах в Госдуму

ФСБ России обнародовала кадры задержания злоумышленников, которые, по данным ведомства, готовили провокации на выборах в Государственную думу по заданию СБУ. Оперативные мероприятия прошли в Забайкальском крае.

Задержание готовивших провокации на выборах в Госдуму. Видео © ФСБ России

На опубликованных кадрах запечатлено задержание подозреваемых, чьи действия российская спецслужба связывает с украинскими кураторами. Их планы удалось пресечь до реализации.

По информации ФСБ, фигуранты пытались вмешаться в избирательный процесс и дестабилизировать обстановку в регионе перед голосованием в Госдуму девятого созыва, проходившим 18–20 сентября.

Ранее Life.ru сообщал о задержании двух подозреваемых в Забайкалье. По данным ведомства, одного из них завербовали сотрудники СБУ. Житель Краснокаменска передавал кураторам сведения о предвыборной кампании, фотографии органов власти и военкомата. Кроме того, ему поручили поджечь местное отделение политической партии с помощью самодельной зажигательной смеси.

Также Life.ru рассказывал о разоблачении женщины, проникшей в состав участковой избирательной комиссии. По версии ФСБ, она действовала по указанию представителя террористической организации «Легион «Свобода России»*, связанной с СБУ. Подозреваемая должна была добывать образцы бюллетеней, собирать агитационные материалы и сведения о мероприятиях кандидатов, а также участвовать в фальсификации результатов голосования.

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