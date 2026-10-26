«Самая страшная ночь»: Жительница знаменитого села Лох рассказала, как огонь подбирался к домам

Лесной пожар в саратовском селе Лох Саратовской области удалось отвести от жилых домов, однако местные жители пока не спешат считать опасность миновавшей. После трёх суток борьбы с огнём в лесу остаются тлеющие участки, а над деревьями местами по-прежнему поднимается дым. Об этом Life.ru рассказала жительница села Мария Кислина.

Вчерашняя ночь самая сложная и страшная была, потому что огонь совсем близко к домам подошел. Мы как-то уже перестали молчать и начали в своих соцсетях писать. Видимо, подмоги пришло больше, потому что сегодня были и службы, и пожарные, и три лесхоза. То есть подмога не только в лице жителей, а в лице профильных служб. Поэтому пожар, который был близок к домам, потушили, но очаги возгорания все равно остаются, хотя уже и не в непосредственной близости к жилью. Мария Кислина Жительница села Лох

Самой тревожной стала минувшая ночь, когда пламя спустилось с горы практически к окраине населённого пункта. Мужчины до утра следили за распространением огня и пытались не допустить его приближения к постройкам. Некоторые пожилые жители на всякий случай перебрались к родственникам и знакомым.

Сама Кислина, которая находится на позднем сроке беременности, приехала к месту происшествия около половины шестого утра, но участвовать в тушении не могла. По её словам, ситуацию удалось стабилизировать благодаря совместным усилиям сельчан, пожарных, сотрудников лесхозов и местной администрации.

Однако в лесу по-прежнему остаются отдельные очаги. Почти месяц в этих местах не было дождей, а земля покрыта сухой листвой. Сейчас распространению пламени не способствует безветренная погода, но при её изменении ситуация может осложниться. Жительница рассказала, что даже после активного тушения над деревьями местами продолжает подниматься дым.

Отдельную тревогу у сельчан вызвало то, что территория, по словам Кислиной, не входит в зону авиационного тушения пожаров. Пока помощь вертолётов не потребовалась: возгорание распространялось преимущественно по нижнему ярусу леса. Тем не менее жители опасаются, что при усилении ветра справиться с огнём будет труднее.

Кислина также обратила внимание на расхождения между сообщениями о ликвидации пожара и реальной обстановкой. Ранее региональное МЧС объявило об устранении возгорания и отсутствии угрозы населённому пункту, хотя местные жители продолжали замечать дымящиеся участки. Сейчас, по словам женщины, непосредственной опасности домам нет, а временно уехавшие сельчане уже вернулись.

Лесной пожар возле села Лох начался 24 октября и затронул территорию памятника природы «Кудеярова пещера». Ранее Life.ru сообщал, что из-за сухой листвы и ветра огонь быстро распространялся по лесному массиву, где встречаются косули, олени и редкие растения. Жители самостоятельно подвозили воду и тушили горящую растительность, опасаясь за сохранность заповедной территории.