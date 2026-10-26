Лес полыхает третий день: Знаменитое село Лох оказалось под угрозой пожара

В Саратовской области жители села Лох Новобурасского района несколько суток боролись с лесным пожаром, который приблизился к жилым домам. Огонь распространился по территории памятника природы «Кудеярова пещера». Сельчане опасались, что пламя уничтожит заповедный лес и перекинется на постройки.

По словам местных жителей, пожар начался 24 октября. Из-за сухой листвы и сильного ветра огонь быстро распространялся по лесному массиву. В отдельные моменты пламя подходило к окраинам населённого пункта, поэтому некоторые семьи решили временно уехать.

К борьбе с огнём подключились практически все мужчины села. Жители подвозили воду на тракторе, самостоятельно тушили горящую растительность и старались не допустить распространения пожара на дома. Однако площадь возгорания оказалась слишком большой, чтобы справиться с ним только силами добровольцев.

Знаменитое село Лох оказалось под угрозой пожара. Фото © VK / Лоховская жизнь

Особую тревогу сельчан вызвала судьба памятника природы. В окрестных лесах обитают косули и олени, встречаются редкие растения. По словам очевидцев, пламя распространялось по опавшей листве, а ветер постоянно создавал угрозу новых очагов.

Между тем в региональном управлении МЧС сообщили, что лесной пожар ликвидирован, а угрозы населённым пунктам не было. В ведомстве уточнили, что к тушению привлекались сотрудники лесного хозяйства.

При этом 26 октября в местных СМИ появилась информация со ссылкой на руководство района о локализации возгорания и продолжении работ по его окончательной ликвидации.