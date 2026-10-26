В Ярославле арестовали сотрудника МЧС по делу о пожаре с 14 погибшими

В Ярославле арестовали начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Переславскому району Сергея Кукушкина. Он стал фигурантом дела о пожаре на заводе петард в селе Кубринск, где погибли 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Решение о заключении сотрудника МЧС под стражу принял Кировский районный суд Ярославля. Кукушкину предъявили обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия. Какие именно действия ему вменяют, пока не уточняется.

Трагедия произошла 28 сентября на предприятии по производству пиротехники «Салют Юг». Огонь охватил два производственных здания, во время пожара детонировали пиротехнические изделия. Помимо 14 погибших, пострадала одна женщина.

Кукушкин — не единственный представитель надзорных и правоохранительных органов, попавший под следствие. Ранее по этому делу арестовали участкового Андрея Курбатова, которому также предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Однако 16 октября полицейского освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Свою вину он не признаёт.

По словам адвоката участкового, ещё в 2023 году после жалобы на предприятии проводили проверки сотрудники МЧС, полиции и Роспотребнадзора. Поводом послужил взрыв петарды при сжигании мусора. По итогам проверки Курбатов отказал в возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее Life.ru рассказывал, что после трагедии суд отправил под стражу генерального директора «Салют Юг» Алексея Пронина. Руководителя предприятия обвинили в нарушении требований промышленной безопасности. Меру пресечения ему избрали до 28 ноября.