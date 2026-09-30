Директора завода петард под Ярославлем арестовали после пожара с 14 погибшими
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Переславский районный суд Ярославской области арестовал генерального директора предприятия по производству пиротехники «Салют Юг» Алексея Пронина после пожара, при котором погибли 14 человек. Обвинение озвучили в зале суда.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 ноября включительно», — постановил судья Дмитрий Шашкин.
Ранее Life.ru сообщал о задержании директора «Салют Юг» после гибели 14 человек. По версии следствия, руководитель предприятия мог быть причастен к нарушениям требований промышленной безопасности. Пожар произошёл 28 сентября на производстве пиротехники в селе Кубринск. Огонь охватил два здания предприятия, конструкции частично обрушились. Следственный комитет расследует уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта. Пронина ранее задержали, после чего следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте. 30 сентября в Ярославской области объявлено днём траура по погибшим. После ЧП в Переславль-Залесском округе также был введён режим чрезвычайной ситуации.
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