Директора завода петард под Ярославлем арестовали после пожара с 14 погибшими

Переславский районный суд Ярославской области арестовал генерального директора предприятия по производству пиротехники «Салют Юг» Алексея Пронина после пожара, при котором погибли 14 человек. Обвинение озвучили в зале суда.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 ноября включительно», — постановил судья Дмитрий Шашкин.