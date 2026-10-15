Пожар в лесу у села Аур в ЕАО локализовали на площади 940 гектаров

Пал травы возле автозаправки в селе Аур Еврейской автономной области перерос в лесной пожар, который распространился на 940 гектаров. Огонь удалось локализовать, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Возгорание началось в среду вечером. Пожарные и спасатели выехали на место после того, как пламя с травы перешло на лесной массив. По данным местных властей, огонь распространялся вдоль дорог. От жилых домов и заправки его отделял противопожарный ров.

Сейчас специалисты продолжают тушить пожар в Смидовичском районе. В Еврейской автономной области действует особый противопожарный режим. Ещё один лесной пожар зарегистрирован в Ленинском районе.

Ранее Life.ru писал, что ночной пожар в областной больнице Биробиджана привёл к эвакуации 24 пациентов. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог. Сигнал о пожаре в ординаторской травматологического отделения поступил ночью. На место прибыли 23 сотрудника МЧС. Персонал больницы тем временем организовал эвакуацию пациентов. Огонь уничтожил диван и личные вещи на площади три квадратных метра. Никто не пострадал.