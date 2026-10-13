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Регион
Опубликовано 13 октября, 03:54

Пациент поджёг больницу в Биробиджане, эвакуированы 24 человека

Обложка © Max / МЧС Еврейская АО

Обложка © Max / МЧС Еврейская АО

Ночной пожар в областной больнице Биробиджана привёл к эвакуации 24 пациентов. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Сигнал о пожаре в ординаторской травматологического отделения поступил ночью. На место прибыли 23 сотрудника МЧС. Персонал больницы тем временем организовал эвакуацию пациентов.

«Параллельно персонал больницы оперативно организовал эвакуацию пациентов — всего было безопасно выведено 24 человека», сообщили в МЧС по Еврейской автономной области.

Огонь уничтожил диван и личные вещи на площади три квадратных метра. Никто не пострадал.

В правительстве ЕАО уточнили, что, по предварительным данным, поджог совершил пациент больницы. Правоохранители задержали подозреваемого и выясняют обстоятельства происшествия. Медицинское оборудование не пострадало.

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Ранее в Баку подожгли автомобиль директора школы на фоне общественных споров о запрете хиджабов. Тогда также обошлось без пострадавших. Подробности возгорания и сведения о причастных к нему лицах не раскрывали.

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Лия Мурадьян
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