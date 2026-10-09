Житель Чебоксар получил 13,5 года за поджог трансформаторной подстанции

22-летнего жителя Чебоксар приговорили к 13 годам и шести месяцам лишения свободы за диверсию. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщила прокуратура Чувашии.

Суд установил, что в октябре 2025 года молодой человек выполнял задание кураторов и поджёг трансформаторную подстанцию в Чебоксарах. Целью было повреждение объекта энергетической инфраструктуры.

До этого фигурант пытался устроить пожар ещё на одной трансформаторной подстанции. Довести задуманное до конца он не смог: его заметили, после чего молодой человек скрылся.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Чувашии. Суд признал местного жителя виновным в диверсии и покушении на диверсию.

«Виновному назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также ФСБ сообщила о приговорах 39 фигурантам дел о диверсиях и терактах в 17 регионах России. Осуждённые получили от 10 до 26 лет лишения свободы за поджоги объектов связи, транспорта, военной и гражданской авиатехники, а также подготовку атак на железнодорожную инфраструктуру. По данным спецслужбы, многие из них были завербованы через мессенджеры под обещания лёгкого заработка.