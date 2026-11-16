Крупный пожар на территории горнолыжного комплекса «Лата Трэк» на Крылатской улице в Москве полностью ликвидирован, обошлось без пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Возгорание произошло днём 16 ноября в складском помещении с деревянной пристройкой для хранения спортивного инвентаря. Пламя распространилось на административное здание комплекса и охватило его кровлю. По мере развития пожара площадь возгорания увеличилась до 1700 квадратных метров. Огонь повредил конструкции здания, произошло обрушение крыши. Из-за масштабов происшествия пожару присвоили повышенный ранг сложности. Для борьбы с огнём привлекли дополнительные силы МЧС. По данным оперативных служб, на месте работали 85 пожарных и 23 единицы техники.