Причиной масштабного пожара на территории спортивного комплекса «Лата Трэк» в московском районе Крылатское мог стать аварийный режим работы электросети. Об этом сообщили представители оперативных служб.

Возгорание произошло 16 ноября в зданиях на Крылатских холмах. Первоначально огонь охватил складское помещение, где, предположительно, находилось спортивное оборудование. Затем пламя перекинулось на соседние конструкции. В результате интенсивного горения полностью обрушилась кровля одного из строений.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1,7 тысячи квадратных метров. Специалистам предстоит установить точные обстоятельства происшествия. Версия о неисправности электрического оборудования рассматривается как одна из возможных причин случившегося, пишет ТАСС.