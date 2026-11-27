Появилось видео момента массового ДТП на Комсомольском проспекте в Москве, в районе «Лужников». На кадрах видно, как водитель китайского внедорожника Li Xiang на высокой скорости проезжает перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и сталкивается с другими автомобилями. Запись опубликовал столичный Дептранс.

Момент ДТП на Комсомольском проспекте в Москве. Видео © Дептранс Москвы

После удара на проезжую часть разлилось топливо и вспыхнуло. Огонь быстро распространился по дороге, а внедорожник Li Xiang полностью выгорел. По данным СМИ, в аварии столкнулись четыре автомобиля — Geely, Changan, BMW и Li Xiang. Предварительно, пострадали четыре человека.

Водителя китайского внедорожника могут привлечь к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РФ.

ДТП произошло возле дома № 48. После аварии движение по Комсомольскому проспекту перекрывали, на месте работали оперативные службы.

Ранее Life.ru рассказывал, как блогер Илья Царевский на Mercedes устроил массовое ДТП на улице Юных Ленинцев в Москве. По словам участника той аварии, автомобиль на высокой скорости врезался в машину, остановившуюся на красный свет, после чего столкнулись ещё несколько автомобилей.