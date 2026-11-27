Четыре человека пострадали в массовой аварии с возгоранием автомобиля на Комсомольском проспекте в Москве. В ДТП попали сразу четыре машины: Geely, Changan, Li и BMW. Об этом сообщает SHOT.

Огненное ДТП на Комсомольском проспекте в Москве. Видео © VK / ДТП и ЧП Москва и МО

По информации Telegram-канала, после столкновения загорелся китайский внедорожник Li. На проезжей части образовалась огненная полоса протяжённостью около 100 метров.

На месте работают экстренные службы. Пострадавших осматривают прибывшие медики скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения автомобилей «Лада Гранта» и Ford Focus на дороге «Ивдель — граница ХМАО» в Свердловской области. По предварительной информации, 63-летний водитель «Лады Гранты», следовавший в сторону Югорска, не выбрал скорость с учётом дорожных условий, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.