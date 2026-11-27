Чемпион Москвы по теннису пострадал в «огненном» ДТП на Комсомольском проспекте
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Чемпион Москвы по теннису 2013 года Михаил Евтимьев оказался в больнице после массовой аварии на Комсомольском проспекте, пишет сайт MK.ru. В результате столкновения четырёх машин вспыхнул внедорожник Li L9 с белорусскими номерами.
Среди участников ДТП также оказались автомобили Geely, Changan и BMW. Помимо 32-летнего спортсмена, медицинская помощь потребовалась 50-летнему мужчине. Оба пострадавших госпитализированы.
За свою профессиональную карьеру Евтимьев успел выступить на российских и международных турнирах, завоевав в том числе бронзу командного чемпионата Европы. Сейчас мастер спорта занимается тренерской деятельностью.
Ранее, 26 ноября, массовая авария произошла на трассе А-151 в Чувашии. Возле деревни Кошноруй водитель «Ларгуса», предварительно, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. Следом в иномарку врезалась пассажирская «газель». Последним участником происшествия стал Kia Sportage, ударивший микроавтобус сзади.