Крупный пожар случился в жилой многоэтажке на западе Москвы, из здания эвакуировали 14 человек, в том числе четырёх детей. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в телевизоре, который молодые супруги оставили включённым перед сном, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл в квартире на пятом этаже дома на Витебской улице в Можайском районе столицы. Супруги смотрели телевизор и не заметили, как уснули. По словам женщины, их разбудил резкий запах гари. К этому моменту огонь уже охватил телевизор и перекинулся на другие вещи.

Пожар в многоэтажке на западе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Муж и жена выбежали из горящей квартиры на улицу прямо в домашней одежде. Очевидцы вызвали экстренные службы. Пожарные потушили огонь на площади 15 квадратных метров, никто не пострадал.

Ранее Life.ru писал о гибели двух детей при пожаре в частном доме в посёлке Подюга Архангельской области. Трагедия произошла 25 ноября, когда пятилетний и шестилетний дети находились дома без взрослых. Региональная прокуратура взяла ход проверки на контроль. Специалистам предстоит установить причину возгорания и выяснить, почему дети остались без присмотра.