Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в посёлке Подюга Коношского района Архангельской области. Пятилетний и шестилетний малыши в момент возгорания находились в доме без присмотра взрослых. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Пожар произошёл 25 ноября. По предварительным данным надзорного ведомства, дети остались в доме одни.

Прокуратура Архангельской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели несовершеннолетних. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло возгорание и почему дети оказались без присмотра.