Двое малышей погибли в частном доме во время пожара в Поморье
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Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в посёлке Подюга Коношского района Архангельской области. Пятилетний и шестилетний малыши в момент возгорания находились в доме без присмотра взрослых. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Пожар произошёл 25 ноября. По предварительным данным надзорного ведомства, дети остались в доме одни.
Прокуратура Архангельской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели несовершеннолетних. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло возгорание и почему дети оказались без присмотра.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Адыгее: двое маленьких братьев погибли при пожаре в частном доме, где находились без присмотра взрослых. Мальчикам было два года и один год. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.