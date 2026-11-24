Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, пострадавшая при пожаре в московской квартире, останется в больнице ещё как минимум на две недели. По данным SHOT, состояние младшей сестры певицы Нюши заметно улучшилось после интенсивной терапии.

Несмотря на положительную динамику, спортсменка по-прежнему нуждается в медикаментозном лечении. Из-за ожогов второй и третьей степени ей продолжают вводить антибиотики и обезболивающие через венозный катетер на шее.

Если состояние Шурочкиной позволит, через две недели медики могут перевести её на амбулаторное лечение или направить на реабилитацию. При этом восстановление подвижности рук и ног, по информации телеграм-канала, может занять несколько месяцев.

Накануне в Федерации водных видов спорта России сообщили о предстоящей операции. Брат чемпионки Иван ранее рассказал, что ей потребуется пересадка кожи.

Напомним, пожар в квартире 31-летней Шурочкиной на улице Багрицкого в Москве произошёл вечером 8 ноября. Предварительной причиной возгорания стал биокамин. Певица Нюша в беседе с Life.ru сообщала, что лицо и голова её сестры не пострадали. Мать спортсменки также рассказывала о боевом настрое дочери, которая старается сохранять оптимизм.