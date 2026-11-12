Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина сохраняет боевой настрой, несмотря на серьёзные ожоги, полученные при пожаре в московской квартире. Медики продолжают наблюдать за 31-летней спортсменкой, а сроки и объём предстоящего хирургического вмешательства ещё не определены. Об этом мать чемпионки Оксана Шурочкина рассказала KP.RU.

«Единственное, что я сейчас могу сказать: она боец! Несмотря на сильные ожоги, самое главное — она настроена позитивно и оптимистично», — поделилась женщина.

По словам Оксаны Шурочкиной, врачи внимательно следят за состоянием дочери. Решение о сроках дальнейшей операции и участках тела, которые потребуется оперировать, пока не принято.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского подтвердили, что олимпийская чемпионка по-прежнему находится в реанимации после пожара. Напомним, пожар произошёл вечером 8 ноября в квартире Шурочкиной в московском жилом комплексе. Во время заправки биокамина вспыхнула горючая жидкость, после чего пламя перекинулось на одежду спортсменки. Пострадавшую госпитализировали с ожогами тела.