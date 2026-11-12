Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина по-прежнему находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Спортсменка продолжает лечение после пожара в собственной квартире, в результате которого получила серьёзные ожоги. Информацию о её госпитализации подтвердили РИА «Новости» в медицинском учреждении.

«По данным системы ЕМИАС, Мария Владимировна по-прежнему находится в отделении реанимации», — сообщили агентству в институте.

31-летняя спортсменка попала в больницу 9 ноября. Позднее её сестра, певица Нюша, рассказала Life.ru о состоянии Марии. По словам артистки, голова и лицо олимпийской чемпионки не пострадали, однако на теле остались ожоги. Состояние Шурочкиной родственники оценивают как стабильное.

У синхронистки диагностированы ожоги второй и третьей степени. При этом последние сведения о результатах обследования свидетельствуют, что жизненно важные органы спортсменки не пострадали. В частности, врачи не выявили опасных повреждений лёгких и последствий отравления угарным газом.

Шурочкина — одна из самых титулованных российских синхронисток. Она завоевала золотые медали в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2021-м. Кроме того, в её активе 11 золотых наград чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

Ранее Life.ru рассказывал о предварительной причине пожара в квартире чемпионки. Возгорание произошло вечером 8 ноября на 17-м этаже жилого комплекса «Свой» на улице Багрицкого. Предположительно, при заправке биокамина вспыхнули пары горючей жидкости, после чего загорелась одежда Марии. Однако точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.

Брат спортсменки Иван Шурочкин сообщил, что наиболее серьёзные повреждения пришлись на грудь и живот. По его словам, врачи планировали провести пересадку кожи, а сама Мария после происшествия оставалась в сознании и сумела самостоятельно связаться с близкими.

Также Life.ru публиковал прогноз врача Дениса Прокофьева. Специалист предупредил, что при глубоких ожогах лечение и реабилитация могут занять до года, особенно если потребуется восстановление повреждённых тканей. Конкретные сроки будут зависеть от тяжести травм и результатов лечения. В свою очередь, Федерация водных видов спорта России связалась с семьёй Шурочкиной и выразила готовность оказать чемпионке необходимую помощь.