Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина избежала опасных осложнений после пожара в московской квартире. Несмотря на полученные ожоги второй и третьей степени, жизненно важные органы младшей сестры певицы Нюши не пострадали.

По данным SHOT, 31-летняя спортсменка продолжает лечение в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, её состояние остаётся стабильным. Особые опасения вызывали возможные повреждения лёгких из-за сильного задымления и воспламенения жидкости для биокамина.

Однако обследование, как утверждает источник, не выявило нарушений со стороны дыхательной системы. Шурочкина успела выбраться из горящей квартиры и не получила опасного отравления угарным газом. Других патологий внутренних органов также не обнаружили. По информации телеграм-канала, сейчас жизни чемпионки ничего не угрожает.

Пожар произошёл поздно вечером 8 ноября в квартире Шурочкиной на улице Багрицкого в Москве. По предварительной версии, при попытке заправить биокамин вспыхнули пары горючей жидкости. Огонь перекинулся на одежду спортсменки, однако она сумела самостоятельно покинуть помещение. Услышав крики о помощи, соседи открыли дверь, помогли пострадавшей и вызвали экстренные службы.