Двукратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Шурочкиной, пострадавшей при пожаре в московской квартире, планируют провести операцию по пересадке кожи. Об этом рассказал изданию Super брат спортсменки Иван Шурочкин. По его словам, основные повреждения пришлись на грудь и живот, однако состояние сестры остаётся стабильным.

«В районе груди и живота потребуется пересадка кожи. В течение пары дней это планируется сделать. Прогнозы благоприятные», — сообщил Иван.

Он также уточнил, что распространённая ранее информация об ожогах головы и лица не соответствует сведениям семьи. По словам брата, кожа головы, лицо, шея и руки Марии не пострадали. Сейчас 31-летняя спортсменка находится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского под наблюдением врачей.

Шурочкин рассказал, что сестра всё время оставалась в сознании и сама связалась с родственниками после происшествия. По его словам, Марии удалось самостоятельно потушить загоревшуюся одежду, после чего она выбежала в общий коридор и стала стучать соседям, прося вызвать пожарных.

Пожар произошёл поздно вечером 8 ноября в квартире спортсменки на 17-м этаже жилого комплекса на улице Багрицкого в Москве. По предварительной версии, возгорание связано с биокамином. Иван Шурочкин предположил, что причиной могла стать неисправность устройства, однако окончательные обстоятельства происшествия ещё предстоит установить.

О состоянии Марии ранее рассказывала её старшая сестра, певица Нюша. Она подтвердила, что чемпионка находится в реанимации с ожогами тела, но её состояние стабильно. Артистка также поблагодарила всех, кто поддерживает семью.

Мария Шурочкина — двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, победительница Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Олимпиады в Токио. На её счету также 11 золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько может занять восстановление Марии Шурочкиной после пожара. По оценке врача Дениса Прокофьева, при глубоких ожогах, требующих пересадки кожи, лечение и реабилитация могут продолжаться до года. При этом конкретные сроки зависят от тяжести повреждений.