Причиной пожара, в котором пострадала сестра певицы Нюши, олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, могла стать вспышка паров топлива при заправке биокамина. Такую версию в беседе с Life.ru допустил сотрудник МЧС, спасатель Виталий Бойко.

По его словам, спиртовое топливо опасно доливать в работающий или ещё не остывший камин: жидкость и её пары могут мгновенно воспламениться. Если топливо попадает на одежду, огонь быстро распространяется. При этом точная причина происшествия с Шурочкиной пока устанавливается.

«Никогда не заправляйте топливо, пока устройство не остыло или если оно ещё работает», — подчеркнул спасатель.

Бойко сравнил такую ситуацию с попыткой полить тлеющие угли жидкостью для розжига: вспыхнуть может даже ёмкость в руках человека. Биокамин остаётся устройством с открытым пламенем, несмотря на декоративное назначение.

Отдельной статистики пожаров с биокаминами, по словам собеседника Life.ru, нет: подобные происшествия обычно учитывают в общей категории неосторожного обращения с огнём. Последствия могут быть тяжёлыми, особенно если синтетическая одежда плавится и прилипает к коже.

Если одежда загорелась, главное — не бежать: движение усиливает горение. Бойко советует упасть на пол и перекатываться, сбивая пламя, либо потушить его плотной тканью или одеялом. Голову при этом необходимо оставлять открытой — это правило также содержится в рекомендациях МЧС.

После тушения нужно охладить обожжённые участки водой и вызвать медицинскую помощь. Волдыри нельзя прокалывать, а прилипшую одежду — отрывать. Если пожар распространяется по квартире, следует покинуть её по безопасному пути, закрыть за собой дверь и вызвать экстренные службы по номеру 112.

Ранее Life.ru сообщал, что Марию Шурочкину госпитализировали после пожара в московской квартире. Огонь охватил четырёхкомнатную квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свой» на улице Багрицкого. Во время эвакуации соседи услышали крики, обнаружили спортсменку на лестнице и вызвали скорую помощь. Сестру певицы Нюши доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами лица, рук и груди. Она находится в ожоговой реанимации.