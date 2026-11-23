Двукратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Шурочкиной предстоит операция после пожара в московской квартире. Спортсменку уже перевели из реанимации в обычную палату, её состояние оценивается как стабильное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Мария Шурочкина переведена из отделения реанимации в обычную палату, состояние оценивается как стабильное, предстоит операция», — рассказали в федерации.

Представители ФВВСР продолжают следить за лечением чемпионки и поддерживают связь с её родственниками. В организации заверили, что готовы оказать семье любую необходимую помощь. Ранее родственники рассказывали, что Марии потребуется пересадка кожи на повреждённых участках тела. При этом нынешнее сообщение федерации не уточняет характер предстоящего хирургического вмешательства.

Ранее Life.ru рассказывал о состоянии Марии Шурочкиной после пожара в её квартире в Москве со слов её матери. Женщина сообщала, что дочь сохраняет боевой настрой, несмотря на тяжёлые ожоги и необходимость продолжительного лечения. Спортсменка оставалась под наблюдением врачей в НИИ имени Склифосовского, а родные поддерживали её во время восстановления. Предварительная причина пожара — возгорание биокамина. 31-летняя Шурочкина — одна из самых титулованных российских синхронисток. Она завоевала олимпийское золото в командных соревнованиях на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. Также на её счету 11 побед на чемпионатах мира и шесть золотых медалей европейских первенств.