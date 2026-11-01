Российская пловчиха Серафима Фокина победила в финале на стометровке брассом на юношеских Олимпийских играх.

На дистанции спортсменка показала время 59,81 секунды, которого хватило для первого места.

Это золото стало для сборной России первой наградой на нынешней юношеской Олимпиаде. Турнир проходит в столице Сенегала — городе Дакаре.

До этого Life.ru рассказывал, что российские спортсмены вышли на парад национальных делегаций во время открытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре. Атлеты прошли под триколором на стадионе имени Абдулая Вада в рамках торжественной церемонии.