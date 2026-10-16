Евгения Чикунова завоевала «корону» Кубка мира по плаванию на этапе в Астане

Российская пловчиха Евгения Чикунова одержала третью подряд победу на этапах Кубка мира на дистанции 200 метров брассом. Очередное золото 21-летняя спортсменка завоевала на соревнованиях в Астане, получив также специальную «корону» турнира и 10 тысяч долларов призовых.

В финальном заплыве Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 16,57 секунды, опередив ближайшую преследовательницу, представительницу Нидерландов Тес Схаутен, почти на четыре секунды. Соревнования проходят в 25-метровом бассейне.

Россиянка продолжила победную серию, начавшуюся в начале октября. Сначала она выиграла 200-метровку брассом на этапе Кубка мира в Баку, затем повторила успех в Ташкенте, а теперь оказалась сильнейшей и в столице Казахстана. Три победы на одной дистанции принесли ей «Тройную корону».

Серебряную медаль в Астане завоевал Кирилл Пригода. На дистанции 200 метров брассом россиянин показал результат 2 минуты 2,41 секунды, уступив 0,47 секунды победителю заплыва, представителю Нидерландов Каспару Корбо. На двух предыдущих этапах Пригода занимал третье место в этой дисциплине.

Ещё одну награду российской сборной принёс Андрей Минаков. На дистанции 100 метров баттерфляем он завоевал серебро с результатом 50,09 секунды. Победителем стал китаец Чэнь Цзюньэр, опередивший россиянина на полсекунды. Для Минакова эта медаль стала первой на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Чикунова является обладательницей мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне. В августе 2026 года она также стала чемпионкой Европы, а годом ранее завоевала серебро чемпионата мира в Сингапуре. Заключительный этап Кубка мира в Астане завершится 17 октября.

Ранее Life.ru рассказывал, как Евгения Чикунова и Кирилл Пригода завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте. Оба россиянина стали победителями в заплывах брассом.