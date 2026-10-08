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Опубликовано 8 октября, 18:40

Два золота под российским флагом: Чикунова и Пригода победили на Кубке мира в Ташкенте

Чикунова и Пригода завоевали золото Кубка мира по плаванию в Узбекистане

Обложка © ТАСС / Sipa USA, Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Sipa USA, Егор Алеев

Российские пловцы Евгения Чикунова и Кирилл Пригода завоевали две золотые медали на этапе Кубка мира в Узбекистане.

Чикунова выиграла заплыв на 200 метров брассом. Пригода стал первым на стометровке тем же стилем. Сборная выступает на этих соревнованиях с российским флагом и гимном. Ташкент принимает второй этап Кубка мира. Согласно календарю World Aquatics, соревнования проходят с 8 по 10 октября.

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В августе Чикунова выиграла золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом. В финале в Париже она показала время 2 минуты 19,32 секунды и установила рекорд турнира. Британка Ангарад Эванс уступила россиянке 1,89 секунды, а ирландка Мона Макшерри — 3,11 секунды. На том первенстве отечественные спортсмены выступали в нейтральном статусе.

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Полина Никифорова
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