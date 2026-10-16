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Регион
Опубликовано 16 октября, 17:32

Корнев завоевал серебро Кубка мира в Астане на дистанции 50 мм вольным стилем

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Российский пловец Егор Корнев завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Астане. В финальном заплыве 22-летний спортсмен показал результат 20,59 секунды.

Победу одержал австралиец Кэмерон Макэвой, преодолевший дистанцию за 20,19 секунды. Корнев уступил ему четыре десятых секунды. Бронза досталась ещё одному представителю Австралии — Айзеку Куперу, который финишировал за 21,13 секунды.

Для россиянина это уже второе серебро на соревнованиях в Казахстане. Днём ранее он занял второе место на 100-метровке вольным стилем, показав время 45,23 секунды. Тогда Корнев также уступил Макэвою, причём всего 0,12 секунды.

Противостояние двух пловцов продолжается на протяжении всей нынешней серии Кубка мира. На предыдущих этапах в Баку и Ташкенте Корнев тоже становился вторым на дистанции 50 метров вольным стилем, оба раза пропуская вперёд австралийца.

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Соревнования в Астане проходят с 15 по 17 октября и завершают серию из трёх этапов Кубка мира по плаванию на короткой воде. Ранее спортсмены выступали в Азербайджане и Узбекистане.

Ранее Life.ru рассказывал о мировом рекорде Егора Корнева на этапе Кубка мира в Ташкенте. Россиянин выиграл дистанцию 50 метров баттерфляем за 21,28 секунды, улучшив прежнее достижение швейцарца Ноэ Понти на четыре сотых секунды.

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Никита Никонов
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