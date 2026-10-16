Корнев завоевал серебро Кубка мира в Астане на дистанции 50 мм вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в Астане. В финальном заплыве 22-летний спортсмен показал результат 20,59 секунды.

Победу одержал австралиец Кэмерон Макэвой, преодолевший дистанцию за 20,19 секунды. Корнев уступил ему четыре десятых секунды. Бронза досталась ещё одному представителю Австралии — Айзеку Куперу, который финишировал за 21,13 секунды.

Для россиянина это уже второе серебро на соревнованиях в Казахстане. Днём ранее он занял второе место на 100-метровке вольным стилем, показав время 45,23 секунды. Тогда Корнев также уступил Макэвою, причём всего 0,12 секунды.

Противостояние двух пловцов продолжается на протяжении всей нынешней серии Кубка мира. На предыдущих этапах в Баку и Ташкенте Корнев тоже становился вторым на дистанции 50 метров вольным стилем, оба раза пропуская вперёд австралийца.

Соревнования в Астане проходят с 15 по 17 октября и завершают серию из трёх этапов Кубка мира по плаванию на короткой воде. Ранее спортсмены выступали в Азербайджане и Узбекистане.