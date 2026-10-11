Пять золотых медалец: Российские пловцы взяли 20 наград и стали лучшими на этапе Кубка мира

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте второго этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Ташкенте. За три соревновательных дня россияне завоевали 20 наград: пять золотых, восемь серебряных и семь бронзовых.

Второе место досталось сборной Китая — у неё девять медалей, в том числе пять золотых, две серебряные и две бронзовые. Бельгийские пловцы также выиграли девять наград, но уступили китайцам по числу золотых медалей и стали третьими.

Дважды на верхнюю ступень пьедестала поднялся Егор Корнев. Россиянин победил на дистанциях 100 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. Ещё три золотые медали сборной принесли Евгения Чикунова, выигравшая заплыв на 200 метров брассом, Кирилл Пригода, ставший лучшим на дистанции 100 метров брассом, и Ралина Гилязова, победившая на 50 метрах брассом.

Этап Кубка мира проходил в Ташкенте с 8 по 10 октября. Российские спортсмены выступали под национальным флагом и с гимном страны.

Ранее сообщалось, что семикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина войдёт в Международный зал славы плавания. На текущий момент 37-летняя спортсменка исполняет обязанности главного тренера сборной России по синхронному плаванию. За время карьеры Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — Европы. В нашей стране она является самой титулованной синхронисткой.