«Плюнул в лицо и уехал смеясь»: Москвичка пожаловалась на подростков на самокатах

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахметова рассказала о жалобе москвички Софьи на двух подростков, которые, по её словам, плевали в прохожих во время поездки на арендных электросамокатах. Инцидент произошёл возле летнего кинотеатра в Митинском ландшафтном парке.

Сначала юноши поравнялись с пожилой женщиной, после чего произошла какая-то суета. Затем они подъехали к Софье, и один из них плюнул ей в лицо. Молодые люди после этого уехали, смеясь.

Москвичка догнала пенсионерку и выяснила, что та столкнулась с тем же. После произошедшего Софья обратилась в администрацию парка, а затем написала заявление в полицию.

Сотрудники просмотрели записи камер наблюдения и получили изображения предполагаемых участников инцидента. Однако сразу установить личности подростков не удалось — их лица на кадрах почти не видны. При этом, как утверждается, молодые люди передвигались на арендных самокатах «Юрент». Сейчас женщина ждёт результатов проверки.

«Для меня это аморальное дно. Нужно установить этих подростков, поговорить с родителями и сообщить в школу», — привела Ахметова слова Софьи. Сама общественница также раскритиковала ощущение безнаказанности, которое, по её мнению, возникает у некоторых пользователей прокатных самокатов.

4 сентября Life.ru писал о тяжёлом ДТП с участием электросамоката в Москве: один несовершеннолетний погиб, ещё одного госпитализировали после столкновения с Mercedes. По предварительным данным, на одном СИМ находились сразу двое подростков.