По горам на волю: Киевлянин раскрыл детали побега от мобилизации через дикие Карпаты
Украинец рассказал о восьмидневном побеге от мобилизации через Карпаты в Румынию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Житель Киева, сбежавший от мобилизации, опубликовал дневник своего восьмидневного перехода через Карпаты в Румынию. Мужчина рассказал, как вместе с двумя друзьями скрывался от пограничников, ночевал под дождём и едва не заблудился в горах. Подробности его истории приводит KP.ru.
Решение окончательно покинуть Украину мужчина принял после тяжёлой зимы, когда отсутствие света, воды, отопления и работы сделало привычную жизнь невыносимой. В конце августа он вместе с двумя приятелями отправился к румынской границе.
В своём дневнике киевлянин подробно описал восемь дней в горах. Путникам приходилось идти под проливными дождями, спать на мокрой земле и обходить возможные пограничные патрули. В какой-то момент мужчины заблудились среди болот, а постоянный холод и усталость заставили их усомниться, что они вообще смогут завершить переход.
Несмотря на трудности, утром 5 сентября беглецы добрались до Румынии. Местные жители вызвали полицию, после чего украинцев доставили в участок. По информации издания, на следующий день Стас получил документы о временной защите.
Позднее к мужчине приехала его девушка, которой он сделал предложение. Вместе они отправились в Португалию, где рассчитывают начать новую жизнь.
Ранее Life.ru рассказывал о побеге украинца Стаса от мобилизации через Карпаты в Румынию. Мужчина сообщил, что после задержания сотрудниками ТЦК сумел выбраться из военных казарм во Львове, а позднее решил окончательно покинуть страну. При пересечении границы ему пришлось преодолеть заграждение из колючей проволоки. Уже в Румынии киевлянин получил временную защиту благодаря документу о снятии с воинского учёта из приложения «Резерв+».