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Опубликовано 21 октября, 11:00

По горам на волю: Киевлянин раскрыл детали побега от мобилизации через дикие Карпаты

Украинец рассказал о восьмидневном побеге от мобилизации через Карпаты в Румынию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Житель Киева, сбежавший от мобилизации, опубликовал дневник своего восьмидневного перехода через Карпаты в Румынию. Мужчина рассказал, как вместе с двумя друзьями скрывался от пограничников, ночевал под дождём и едва не заблудился в горах. Подробности его истории приводит KP.ru.

Решение окончательно покинуть Украину мужчина принял после тяжёлой зимы, когда отсутствие света, воды, отопления и работы сделало привычную жизнь невыносимой. В конце августа он вместе с двумя приятелями отправился к румынской границе.

В своём дневнике киевлянин подробно описал восемь дней в горах. Путникам приходилось идти под проливными дождями, спать на мокрой земле и обходить возможные пограничные патрули. В какой-то момент мужчины заблудились среди болот, а постоянный холод и усталость заставили их усомниться, что они вообще смогут завершить переход.

Несмотря на трудности, утром 5 сентября беглецы добрались до Румынии. Местные жители вызвали полицию, после чего украинцев доставили в участок. По информации издания, на следующий день Стас получил документы о временной защите.

Позднее к мужчине приехала его девушка, которой он сделал предложение. Вместе они отправились в Португалию, где рассчитывают начать новую жизнь.

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Ранее Life.ru рассказывал о побеге украинца Стаса от мобилизации через Карпаты в Румынию. Мужчина сообщил, что после задержания сотрудниками ТЦК сумел выбраться из военных казарм во Львове, а позднее решил окончательно покинуть страну. При пересечении границы ему пришлось преодолеть заграждение из колючей проволоки. Уже в Румынии киевлянин получил временную защиту благодаря документу о снятии с воинского учёта из приложения «Резерв+».

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Юрий Лысенко
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