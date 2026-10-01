«По методичкам»: Захарова объяснила роль Рютте в руководстве НАТО

Главная задача генсека НАТО Марка Рютте — публично озвучивать русофобские тезисы, тогда как ключевые решения внутри альянса принимаются не им. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

По словам дипломата, должность генерального секретаря не предполагает самостоятельного принятия основных решений в НАТО. Эту роль выполняют другие представители руководства альянса.

«Вы уж прекрасно понимаете, что генеральный секретарь НАТО не принимает никаких решений внутри НАТО. У него такая работа — говорить по методичкам, которые ему выписывают», — сказала представитель МИД.

Захарова добавила, что реальное влияние на процессы внутри блока имеют заместители генерального секретаря. Рютте же, по её оценке, выполняет преимущественно публичную функцию.

«Его функция, его задача, ну, давайте скажем честно, периодически, а теперь уже буквально круглосуточно, озвучивать те самые русофобские нарративы», — заключила дипломат.

Захарова и раньше резко реагировала на заявления главы Североатлантического альянса. Она ответила Рютте после его сравнения России с «садовой улиткой», заявив, что Москва не намерена соревноваться с западными политиками в грубости.