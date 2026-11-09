Валерий Меладзе может столкнуться с ограничениями на концертную деятельность в Турции. Местные активисты рассматривают возможность обращения к властям страны с требованием запретить выступления артиста из-за его концертов в Израиле и сотрудничества с Максимом Галкиным*. Об этом пишет SHOT.

Поводом для недовольства общественников стало выступление Меладзе в израильской Кейсарии 28 октября. Певец не делал политических заявлений во время концерта, однако сам факт его приезда вызвал вопросы у активистов, выступающих против израильских властей на фоне конфликта в секторе Газа.

Ещё одной причиной претензий стало сотрудничество Меладзе с Галкиным*. Артисты несколько раз выступали на одних мероприятиях. Турецкие общественники обратили внимание на публичную поддержку комиком действий израильской армии.

Пока речь идёт только о возможном обращении активистов к турецким властям. Официальных решений о запрете концертов или ограничении въезда Меладзе не объявляли. Следующее выступление певца в Турции запланировано на 2027 год.

Ранее Life.ru рассказывал, как Валерий Меладзе прервал концерт в Алматы из-за потасовки поклонниц. Во время исполнения песни «Время вышло» две зрительницы начали толкаться и оттеснять других посетителей, пытаясь пробраться поближе к сцене. Певец остановил выступление и предупредил публику, что прекратит концерт, если подобное повторится. По словам очевидцев, женщины были нетрезвы. После предупреждения артист продолжил выступление. Инцидент произошёл 4 ноября на втором концерте Меладзе в Almaty Arena.

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