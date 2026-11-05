Валерий Меладзе прервал выступление в Алма-Ате, заметив потасовку у сцены. Певец предупредил зрителей, что закончит концерт, если толкотня повторится. Инцидент произошёл 4 ноября на втором из двух концертов на Almaty Arena. Кадрами делится SHOT.

Концерт Меладзе чуть не сорвали. Видео © Telegram / SHOT

Во время песни «Время вышло» две зрительницы начали отталкивать других, пытаясь пробраться ближе к сцене. Охрана явно не справлялась с дебоширками и попросту растерялась. Меладзе остановил исполнение и обратился к первому ряду.

«Если я увижу – кто-то кого-то пальцем тронул... прекращаю моментально...» — предупредил певец. После этого он продолжил выступление. По словам очевидцев, нарушительницы были в нетрезвом состоянии и хотели «приобщиться» к искусству, дотянувшись до кумира.

Ранее Life.ru рассказывал, что концерт Валерия Меладзе в Стамбуле также обернулся скандалом из-за двух нетрезвых поклонниц, решивших устроить собственное шоу прямо на сцене. Артисту пришлось остановить выступление и обратиться за помощью к охране.