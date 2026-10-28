«Повсюду свой» за ₽90 млн: Меладзе споёт в новогоднюю ночь в Дубае с женой и внуком Пугачёвой

Новогодний вечер с Валерием Меладзе в Дубае может принести около 90 миллионов рублей билетной выручки. Певец собирается встретить 2027 год на сцене вместе с супругой Альбиной Джанабаевой и внуком Аллы Пугачёвой Никитой Пресняковым. Подробности предстоящего праздника раскрыл Telegram-канал SHOT.

Роскошное торжество запланировано на 31 декабря в пятизвёздочном отеле Mandarin Oriental Jumeira. Гостей ждут изысканные блюда от французского шеф-повара, шампанское и насыщенная развлекательная программа. Роль ведущего досталась бывшему резиденту Comedy Club Таиру Мамедову.

Праздник начнётся в 21:00. Спустя полтора часа на сцене появится Меладзе, который исполнит свои хиты примерно за час, после чего сможет отправиться отмечать наступление Нового года. Музыкальную эстафету подхватят Джанабаева и Пресняков. Завершить вечеринку организаторы рассчитывают около трёх часов ночи.

По информации SHOT, в зале собираются разместить 50 столов по шесть человек — всего на 300 посетителей. Место там будет стоить от 200 до 500 тысяч рублей. Причём попасть на торжество смогут не только постояльцы гостиницы, но и остальные желающие.

При успешной продаже билетов общая выручка мероприятия, по подсчётам канала, может приблизиться к 90 миллионам рублей. Речь идёт о потенциальных кассовых сборах, а не о личном гонораре исполнителя.

Ранее Life.ru сообщал о возможном возвращении Меладзе к выступлениям в России за 15 миллионов рублей. По данным издания, артист обсуждал участие в частной свадьбе на Алтае весной 2027 года. Организаторам также предстояло оплатить перелёты, проживание и транспорт для команды певца из 13 человек.