Пять спален, бассейн и хаммам: SHOT раскрыл подробности о тайном доме Меладзе в Крыму

Уехавший из России Константин Меладзе сохранил за собой ещё один дорогой дом в Крыму. Как выяснил SHOT, продюсер больше десяти лет владеет трёхэтажным таунхаусом в Гурзуфе стоимостью свыше 60 миллионов рублей и не спешит с ним расставаться.





По информации телеграм-канала, недвижимость площадью более 250 квадратных метров композитор приобрёл ещё в 2015 году. Дом находится в закрытом коттеджном посёлке, где всего 45 домовладений. Территория круглосуточно охраняется, а доступ посторонних ограничен.

У Константина Меладзе нашли тайный таунхаус в Крыму за 60 млн рублей. Фото © Telegram / SHOT

Внутри — пять спален, столько же санузлов и просторная гостиная. На террасе расположен бассейн длиной более семи метров, а из окон открывается панорамный вид на море. Для отдыха предусмотрены собственная сауна с хаммамом и отдельная зона на цокольном этаже.

Ещё одна особенность особняка — эксплуатируемая крыша, которую можно превратить в лаунж-зону, небольшой сад или площадку для занятий спортом. Есть у дома и собственный задний двор.

Примечательно, что аналогичные таунхаусы в этом посёлке предлагают туристам за 60 тысяч рублей в сутки. Однако, по сведениям SHOT, Меладзе не планирует ни сдавать свою недвижимость отдыхающим, ни выставлять её на продажу.

Источник утверждает, что этот дом остался последней российской недвижимостью композитора после его переезда за границу.

Ранее Life.ru рассказывал, как Меладзе поднял цену на свою крымскую виллу до 450 миллионов рублей. В 2024 году продюсер пытался продать особняк в Гурзуфе, а пока покупатель не находился, недвижимость сдавали туристам.