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20 августа, 06:50

Масло, варенье и бизнес-класс: Валерий Меладзе планирует «камбэк» в Россию

Валерий Меладзе готовится к выступлению на Алтае за 15 млн рублей

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Валерий Меладзе намерен возобновить концертную деятельность на территории России. По информации SHOT, артист уже ведёт переговоры о первом после долгой паузы выступлении, которое может состояться на Алтае в марте следующего года. Речь идёт о частном мероприятии — свадьбе.

Представители 61-летнего исполнителя опровергают циркулирующие слухи о завершении его карьеры в РФ, подчёркивая, что артист открыт для предложений. Стоимость выступления артиста фиксирована и составляет более 15 миллионов рублей. Важно отметить, что прайс остаётся единым как для российских площадок, так и для зарубежных корпоративов.

Логистика поездки предполагает сопровождение команды из 13 человек. Все расходы, связанные с перелётами, трансферами и размещением, ложатся на плечи принимающей стороны. Райдер артиста выдержан в классическом стиле звезд эстрады: организаторы должны обеспечить перелёты бизнес-классом, размещение в номерах категории «люкс» в пятизвёздочных отелях и предоставление автомобилей премиального сегмента.

Особое внимание уделяется бытовому райдеру. В гримерной комнате для Валерия Меладзе обязаны присутствовать сливочное масло и варенье. При этом артист выставил жёсткое требование относительно алкогольной продукции — её присутствие в списке пожеланий категорически исключено.

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Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Константин Меладзе ведёт переговоры о возможном возвращении в Россию, чтобы заняться контролем над своими бизнес-проектами. Возвращение артиста обсуждается на фоне его интереса к управлению активами, которые продолжают приносить доход на российском рынке. Среди ключевых направлений — музыкальный лейбл, работающий с авторскими правами и продюсированием исполнителей. По итогам прошлого года его прибыль превысила 100 миллионов рублей.

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Оксана Попова
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