Ургант и Меладзе выступили на свадьбе миллиардера Томского в Стамбуле

В Стамбуле на берегу Босфора прошла свадьба 52-летнего основателя сервиса inDrive Арсена Томского. Миллиардер женился на 37-летней предпринимательнице из Казахстана Камиле Лукпановой. Торжество, на котором засветились Иван Ургант и Валерий Меладзе, состоялось в роскошном отеле Four Seasons.

Свадьба основателя сервиса inDrive Томского, где выступили Валерий Меладзе и Иван Ургант. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / albinamukhtar

Как пишет Super со ссылкой на публикации гостей мероприятия в соцсетях, ведущим свадьбы стал Иван Ургант, а музыкальным номером гостей порадовал Валерий Меладзе.

Сам жених опубликовал фото и подписал его шутливо: «Ну всё, зять казахского народа».

Что Ургант, что Меладзе — практически не дают больших концертов в России. Иван после ухода с ТВ гастролирует по миру с шоу «Живой Ургант» и выступает на частных мероприятиях, но продолжает жить в России. Валерий несколько лет назад переехал в Испанию, даёт концерты для русскоязычной публики в Европе и странах СНГ. Их появление на частной свадьбе в Стамбуле привлекло внимание и вызвало оживлённое обсуждение в соцсетях.

Ранее Life.ru рассказывал, что отец Ивана Урганта вывел в свет молодую жену и рассказал, о чём сильно жалеет в их отношениях. Пара посетила церемонию открытия 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге.