Ургант вывел в свет молодую жену и рассказал, о чём сильно жалеет в их отношениях

Андрей Ургант впервые появился на публике со своей третьей супругой Еленой. Пара посетила церемонию открытия 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге, где вышла на красную дорожку и с удовольствием позировала перед фотографами.

69-летний актёр выбрал для вечера элегантный серый костюм в клетку. Его 48-летняя избранница, моложе мужа на 21 год, появилась в синем пиджаке и длинной юбке в тон, дополнив образ клатчем и солнцезащитными очками. На протяжении мероприятия супруги держались рядом и непринуждённо общались с гостями. Андрей Ургант раскрыл детали их отношений осенью 2023 года.

«Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, — мы знакомы ещё с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться… С Леночкой дом обрёл порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно», — поделился отец известного телеведущего Ивана Урганта.

Елена, помимо статуса жены, является директором актёра и уже несколько лет решает все вопросы, связанные с его творческой деятельностью. Выход в свет стал для пары долгожданным публичным подтверждением их союза, о котором ранее было известно лишь из редких интервью.

Ранее 70-летний бизнесмен Араз Агаларов впервые появился на публике с 27-летней супругой Алёной на фестивале Dream Fest в Баку, выбрав сдержанный образ, тогда как жена была в платье с глубоким вырезом. На этом же вечере присутствовала бывшая жена Агаларова Ирина, которую сфотографировал их сын Эмин.