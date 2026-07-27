Любовь без возрастных рамок: 70-летний Араз Агаларов впервые показал молодую жену на публике

Бизнесмен Араз Агаларов впервые появился на публике вместе с 27-летней супругой Алёной. Пара посетила фестиваль Dream Fest в Баку.

70-летний Агаларов выбрал сдержанный образ — футболку-поло, а его жена — эффектный наряд с глубоким вырезом и открытой спиной. Вместе они позировали за столиком во время одного из вечеров фестиваля.

В этот же вечер на мероприятии появилась бывшая супруга бизнесмена. Эмин Агаларов опубликовал фотографию, на которой запечатлён вместе с родителями. На снимке мать артиста Ирина предстала в ярком платье и стояла рядом с бывшим мужем.

Эмин Агаларов, Ирина Агаларов и Арам Агаларов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eminofficial

Ранее стало известно о свадьбе Араза Агаларова и 27-летней Алёны Ивановой. Подробности торжества пара не раскрывала. При этом сообщалось, что у супругов есть общие дети. До этого предприниматель много лет был женат на своей однокласснице Ирине Агаларовой. В этом браке родились двое детей — сын Эмин и дочь Шейла.