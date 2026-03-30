70-летний Араз Агаларов женился на 27-летней избраннице

70-летний миллиардер Араз Агаларов вступил в брак с 27-летней Алёной Ивановой. Об этом стало известно из соцсетей избранницы, которая уже сменила фамилию в своих аккаунтах.

Подробности церемонии не раскрываются, однако отмечается, что у пары есть общие дети. Ранее бизнесмен долгие годы состоял в браке со своей одноклассницей Ириной. В этом союзе родились сын Эмин и дочь Шейла.

Сам Эмин Агаларов сейчас женат на модели Алёне Гавриловой и воспитывает дочь. Также у него есть трое детей от предыдущего брака.

