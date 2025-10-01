Алла Михеева проговорилась о местонахождении Ивана Урганта

Иван Ургант часто возвращается в Москву, хотя и проводит много времени за рубежом. Этот факт подтвердила экс-соведущая шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева. Как выяснилось, телеведущий и актриса являются соседями. Михеева отметила, что Ургант старается не привлекать внимание к своим приездам.

«Иван Андреевич — мой сосед, живёт в Москве через улицу от меня. Мы иногда вместе выступаем на мероприятиях, недавно вели благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики. В такие моменты чувствую себя очень счастливой», — поделилась телеведущая с Леди Mail. Она добавила, что их соседство позволяет им не только общаться, но и периодически работать вместе.

А ранее Life.ru писал, что фильм с Иваном Ургантом в главной роли убрали из программы фестиваля в Гатчине. Активисты «Зова народа» выступили с требованием удалить фильм с Ургантом с проката. По их словам, это связано с антироссийскими высказываниями, которые телеведущий допустил на старте СВО. Несмотря на удаление спорного контента, он не извинился и не выразил поддержки стране.