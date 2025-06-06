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6 июня, 19:03

Фильм с Иваном Ургантом в главной роли убрали из программы фестиваля в Гатчине

РИАН: Показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом отменили в Гатчине

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ urgantcom

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ urgantcom

Организаторы фестиваля «Литература и кино» в Гатчине убрали с афиши фильм режиссёра Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Об этом сообщает РИА «Новости».

После обращения движения «Зов народа» к министру культуры Ольге Любимовой фильм был снят с показов. Причиной обращения стало несогласие активистов с трансляцией картины, в которой главную роль исполнил Иван Ургант. «Зов народа» аргументировал свою позицию тем, что Ургант в начале СВО продемонстрировал антироссийские взгляды, и, несмотря на удаление спорной публикации, не принёс извинений и не выразил поддержки России.

Недовольство вызвала и фигура самого режиссёра: Николай Солодников уехал из России после начала СВО и является супругом журналистки Катерины Гордеевой*. Активисты также указали, что картину финансировал фонд Александра Сокурова, который ранее высказывался о «разделении России».

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Фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли так и не получил прокатное удостоверение в России. Глава проекта ФПБК Виталий Бородин сообщил, что Минкультуры отказало в разрешении на показ после его обращения.

*Признана Минюстом РФ иноагентом

Милена Скрипальщикова
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