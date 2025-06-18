«Некоторая раскрепощённость»: Профессор моды раскрыла, зачем Ургант отрастил усы

Телеведущий Иван Ургант сменил имидж, отрастив усы и отказавшись от привычной классики в одежде. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт по дизайну костюма и психологии одежды, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что усы идут телеведущему и делают его образы более запоминающимися. Эксперт предположила, что Ургант мог отрастить усы, чтобы скрыть шрам на лице.

«Усы Иван Ургант добавлял к своему образу не единожды. Это и желание подчеркнуть индивидуальность, выразить свою многогранную личность, и улучшить имидж. Иногда к усам добавляется общая небольшая растительность в виде молодой бородки, что придаёт некоторую раскрепощённость образу. Усы у Урганта и небритость — ещё и маскировка шрама на подбородке», — рассказала она порталу «Страсти».

По словам Коробцевой, форма усов Урганта — «подкова» — может восприниматься как стремление к доминированию и контролю, добавляя образу мужественности и привлекательности, но также подчёркивая некоторую закрытость. Она отметила, что актёр, как представитель шоу-бизнеса, известен элегантностью и современностью, а его классические костюмы отличаются высоким качеством тканей, пошива и безупречной посадкой.

Эксперт пояснила, что Ургант имеет выигрышный цветотип и решает визуальные образы сдержанно и удачно, практически не используя клетку или полоску. Его гардероб состоит из классических однотонных костюмов широкой, но неяркой гаммы цветов, с преобладанием ахроматических тонов, темных цветов, оттенков синего и коричневого.