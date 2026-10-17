Фанатки под «текилой-любовью» сорвали концерт Меладзе в Турции и вывели из себя охранников

Концерт Валерия Меладзе в Стамбуле обернулся скандалом из-за двух нетрезвых поклонниц, решивших устроить собственное шоу прямо на сцене. Артисту пришлось остановить выступление и обратиться за помощью к охране. Об инциденте сообщает Telegram-канал SHOT.

Концерт Меладзе в Турции чуть не сорвали пьяные фанатки. Видео © Telegram / SHOT

Музыкальный вечер состоялся 16 октября в Istanbul Congress Center, где собрались свыше трёх тысяч человек. Все билеты раскупили заранее, однако некоторым зрителям так и не удалось добраться до площадки из-за задержек авиарейсов. Тем же, кто попал в зал, насладиться любимыми композициями тоже было непросто. По словам очевидцев, часть публики заметно перебрала с алкоголем и мешала окружающим слушать «Самбу белого мотылька» и другие хиты.

Настоящий переполох устроили две особенно активные фанатки. Посреди концертного номера женщины неожиданно поднялись на сцену, вынудив Меладзе прервать исполнение. Певец потребовал, чтобы нарушительницы порядка вместе со своими спутниками покинули зал. В выяснение отношений вмешались даже музыканты, после чего артист попросил сотрудников безопасности вывести незваных «участниц шоу».

Вскоре выступление удалось возобновить. Однако впечатления от вечера у некоторых гостей оказались подпорчены не только поведением нетрезвой публики, но и техническими неполадками. Посетители также пожаловались на качество звука. При этом стоимость билетов начиналась от восьми тысяч рублей.

Подобные выходки уже омрачали концерты исполнителя. Ранее Life.ru рассказывал, как нетрезвые VIP-гости прервали выступление Меладзе в пятизвёздочном отеле турецкого Белека. Тогда отдыхающие настойчиво требовали поздравлений, фотографий и исполнения песен на заказ. Артисту пришлось временно отвлечься от программы, чтобы успокоить публику.