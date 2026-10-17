Басков вышел к 11 тысячам зрителей с расстёгнутой ширинкой на концерте

Николай Басков оказался в неловкой ситуации во время юбилейного концерта в московской Live Arena. Певец появился на сцене перед 11 тысячами зрителей и не заметил, что забыл застегнуть ширинку. На это обратил внимание его коллега Алексей Чумаков, который вовремя подсказал артисту о проблеме с костюмом, сообщает Voice.

Басков не растерялся после замечания Чумакова и решил отнестись к случившемуся с юмором. Певец не стал скрывать неловкий момент от зрителей и прямо со сцены поблагодарил коллегу за подсказку.

«У меня от волнения всё вываливается. Леш, спасибо!» — пошутил артист со сцены.

Николай Басков вышел к зрителям с расстёгнутой ширинкой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yagya_official

Выступление в Live Arena посвятили 50-летию Николая Баскова. Для юбилейного шоу певец подготовил программу из 33 композиций. В концерт также вошли совместные номера с известными артистами.