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12 июня, 06:46

«Привет от Алисы Сергеевны»: Меладзе прервал концерт в Турции из-за пьяных VIP-гостей

SHOT: Пьяные VIP-гости сорвали концерт Меладзе в пятизвёздочном отеле в Турции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian

В турецком пятизвёздочном отеле Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке выступление Валерия Меладзе сорвали нетрезвые VIP-гости. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Видео © SHOT

Посреди концерта подвыпившие туристы начали просить певца поздравить кого-то с днём рождения, передать приветы, заказать свои песни и сфотографироваться. Артисту даже пришлось прервать выступление, чтобы сделать селфи и сказать в камеру: «Привет от Алисы Сергеевны». Меладзе уговаривал публику сначала красиво закончить концерт, а уже потом общаться неформально. Выпить с отдыхающими он отказался.

Среди гостей заметили актрису Яну Кошкину и певицу Пелагею, которая пришла послушать Меладзе вместе с дочкой. Пелагея отдыхала в VIP-зоне с бокалом шампанского.

Всего в этом отеле на лето запланировано 6 концертов Меладзе и 7 выступлений Леонида Агутина. Неделя отдыха на двоих в бюджетном номере стоит от 300 тысяч рублей, а роскошный люкс — почти 800 тысяч.

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* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Наталья Афонина
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