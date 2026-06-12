«Привет от Алисы Сергеевны»: Меладзе прервал концерт в Турции из-за пьяных VIP-гостей

В турецком пятизвёздочном отеле Port Nature Luxury Resort Hotel в Белеке выступление Валерия Меладзе сорвали нетрезвые VIP-гости. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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Посреди концерта подвыпившие туристы начали просить певца поздравить кого-то с днём рождения, передать приветы, заказать свои песни и сфотографироваться. Артисту даже пришлось прервать выступление, чтобы сделать селфи и сказать в камеру: «Привет от Алисы Сергеевны». Меладзе уговаривал публику сначала красиво закончить концерт, а уже потом общаться неформально. Выпить с отдыхающими он отказался.

Среди гостей заметили актрису Яну Кошкину и певицу Пелагею, которая пришла послушать Меладзе вместе с дочкой. Пелагея отдыхала в VIP-зоне с бокалом шампанского.

Всего в этом отеле на лето запланировано 6 концертов Меладзе и 7 выступлений Леонида Агутина. Неделя отдыха на двоих в бюджетном номере стоит от 300 тысяч рублей, а роскошный люкс — почти 800 тысяч.

Ранее стало известно, что юморист Максим Галкин* второй раз за полтора месяца провёл закрытое мероприятие для украинцев. Артист выступил главным ведущим на дне рождения модели Маргариты Паша, которая стала «Мисс Украина — 2019». Праздник на 30 гостей прошёл на вилле во французском Сен-Тропе. Вместе с Галкиным гостей развлекали Екатерина Варнава и стендап-комик Игорь Меерсон.

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