Побыл «президентом» 22 минуты: Сбежавший в США Болсонару отказался от этого титула

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы и уехавший в США, изменил своё открытое письмо, в котором первоначально объявил себя «настоящим избранным президентом Бразилии». Спустя 22 минуты политик отредактировал обращение и стал называть себя просто «лидером Бразилии», сообщает газета Folha de S.Paulo.

В новой редакции сенатор обращается к согражданам и международному сообществу уже без упоминания президентского статуса.

«Обращаюсь к бразильскому народу и международному сообществу как лидер Бразилии», — говорится в обновлённом письме.

По данным журналистов, изменения коснулись не только вступления. В другом фрагменте заявления Болсонару также заменил слова о том, что является избранным президентом, на утверждение о своём лидерстве. При этом обвинения в фальсификации выборов он сохранил, хотя доказательств нарушений не представил.

Обнаружилась и другая любопытная правка. В первоначальном варианте письма использовался исторический герб с надписью «Соединённые Штаты Бразилии» — так государство называлось в первые десятилетия после провозглашения республики. Позднее изображение заменили современным гербом Федеративной Республики Бразилия. Всего журналисты обнаружили как минимум четыре версии документа.

Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару объявил себя законным президентом Бразилии после отъезда в США. В первоначальном обращении сенатор отказался признавать официальные итоги голосования и поблагодарил Дональда Трампа за приём в Соединённых Штатах. Незадолго до этого Верховный федеральный суд Бразилии запретил политику покидать страну и обязал его сдать паспорта.