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Регион
Опубликовано 29 октября, 05:43

Побыл «президентом» 22 минуты: Сбежавший в США Болсонару отказался от этого титула

Болсонару передумал называть себя избранным президентом Бразилии

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы и уехавший в США, изменил своё открытое письмо, в котором первоначально объявил себя «настоящим избранным президентом Бразилии». Спустя 22 минуты политик отредактировал обращение и стал называть себя просто «лидером Бразилии», сообщает газета Folha de S.Paulo.

В новой редакции сенатор обращается к согражданам и международному сообществу уже без упоминания президентского статуса.

«Обращаюсь к бразильскому народу и международному сообществу как лидер Бразилии», — говорится в обновлённом письме.

По данным журналистов, изменения коснулись не только вступления. В другом фрагменте заявления Болсонару также заменил слова о том, что является избранным президентом, на утверждение о своём лидерстве. При этом обвинения в фальсификации выборов он сохранил, хотя доказательств нарушений не представил.

Обнаружилась и другая любопытная правка. В первоначальном варианте письма использовался исторический герб с надписью «Соединённые Штаты Бразилии» — так государство называлось в первые десятилетия после провозглашения республики. Позднее изображение заменили современным гербом Федеративной Республики Бразилия. Всего журналисты обнаружили как минимум четыре версии документа.

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Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару объявил себя законным президентом Бразилии после отъезда в США. В первоначальном обращении сенатор отказался признавать официальные итоги голосования и поблагодарил Дональда Трампа за приём в Соединённых Штатах. Незадолго до этого Верховный федеральный суд Бразилии запретил политику покидать страну и обязал его сдать паспорта.

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Александр Блинов
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